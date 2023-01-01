اكتشف نقاط القوة والاهتمامات والتطلعات الفريدة لدى الطلاب لبناء المهارات التي يحتاجونها للنجاح في الفصل الدراسي من الروضة إلى الصف الثاني عشر وما بعده.

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