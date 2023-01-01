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Typing.com

Typing.com

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الموقع الإلكتروني: typing.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Typing.com على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مدرس الكتابة المجانية الأكثر ثقة في العالم! مثالية لجميع الأعمار والمستويات، K-12 وما بعدها.

الموقع الإلكتروني: typing.com

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