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Science4Us

Science4Us

science4us.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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Science4Us.com هو منهج علمي تفاعلي قائم على المعايير ويوفر المهارات الأساسية لطلاب الصف الثاني من الروضة. بما في ذلك دعم المعلمين، يغطي Science4Us العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة وعلوم الأرض/الفضاء والاستقصاء العلمي.

الموقع الإلكتروني: science4us.com

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