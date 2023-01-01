مدير الواجبات المنزلية عبر الإنترنت: تم تصميم Lumen Online Homework Manager (OHM) من قبل المعلمين، وهو يستمد من آلاف أسئلة التقييم التفاعلية لمساعدة الطلاب على إتقان الرياضيات والمهارات الكمية الأخرى.

الموقع الإلكتروني: lumenlearning.com

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