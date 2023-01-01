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Mathway

Mathway

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الموقع الإلكتروني: mathway.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mathway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يجيب برنامج حل المشكلات الرياضية المجاني على أسئلة واجباتك المنزلية في الجبر مع شرح خطوة بخطوة.

الموقع الإلكتروني: mathway.com

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