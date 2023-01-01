أسئلة وأجوبة تتعلق بالكفاءة مع شرح تفصيلي لامتحاناتك التنافسية ومقابلات تحديد المستوى واختبارات القبول المختلفة.

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