برنامج JavaScript التعليمي الحديث: شرح بسيط ولكنه مفصل مع أمثلة ومهام، بما في ذلك: عمليات الإغلاق والمستندات والأحداث والبرمجة الموجهة للكائنات والمزيد.

الموقع الإلكتروني: javascript.info

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Javascript.info. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.