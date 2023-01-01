npm هو مدير الحزم للغة برمجة JavaScript التي تديرها شركة npm, Inc. npm هو مدير الحزم الافتراضي لبيئة تشغيل JavaScript Node.js. وهو يتألف من عميل سطر أوامر، يسمى أيضًا npm، وقاعدة بيانات عبر الإنترنت للحزم العامة والخاصة المدفوعة، تسمى سجل npm.

الموقع الإلكتروني: npmjs.com

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