js-beautify

سيقوم هذا المجمّل الصغير بإعادة تنسيق الإشارات المرجعية وإعادة المسافة البادئة لها، وجافا سكريبت القبيحة، وفك ضغط البرامج النصية المعبأة بواسطة أداة التعبئة الشهيرة لـ Dean Edward، بالإضافة إلى إزالة التشويش جزئيًا من البرامج النصية التي تمت معالجتها بواسطة حزمة npm javascript-obfuscator.

الموقع الإلكتروني: beautifier.io

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