قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

طريقة سريعة وسهلة لتجميع مشاريع ts وjs وjsx وnpm وتصغيرها وضغطها (gzip وbrotli) كلها عبر الإنترنت، بحجم ملف الحزمة.

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