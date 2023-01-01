JDoodle هو مترجم ومحرر وIDE عبر الإنترنت لـ Java وC وC++ وPHP وPerl وPython وRuby وغيرها الكثير. يمكنك تشغيل برامجك أثناء التنقل عبر الإنترنت، كما يمكنك حفظها ومشاركتها مع الآخرين. طريقة سريعة وسهلة لتجميع البرامج وتشغيلها عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: jdoodle.com

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