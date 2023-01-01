WebCatalog
Programiz

Programiz

programiz.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Programiz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعلم البرمجة مجانًا. تعلم البرمجة من خلال برامجنا التعليمية والأمثلة الملائمة للمبتدئين. اقرأ البرامج التعليمية، وجرب الأمثلة، واكتب البرامج، وتعلم البرمجة. بايثون، سي، جافا، جافا سكريبت والمزيد.

الموقع الإلكتروني: programiz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Programiz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Studytonight

Studytonight

studytonight.com

Javatpoint

Javatpoint

javatpoint.com

Programming Hub

Programming Hub

programminghub.io

Real Python

Real Python

realpython.com

W3Schools

W3Schools

w3schools.com

Learn C++

Learn C++

learncpp.com

Apna College

Apna College

apnacollege.in

JDoodle

JDoodle

jdoodle.com

Codacy

Codacy

app.codacy.com

myCompiler

myCompiler

mycompiler.io

DevDocs

DevDocs

devdocs.io

Sumocode

Sumocode

sumo.app

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية