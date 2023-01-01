قم بتشغيل لغات البرمجة المفضلة لديك عبر الإنترنت باستخدام myCompiler. IDE بسيط وسهل الاستخدام حيث يمكنك تحرير وتجميع وتشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك بلغة البرمجة التي تختارها C، C++، جافا، Nodejs، بايثون، C#، روبي، باش، جو، PHP، لوا

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