قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يوفر Rollbar أدوات تتبع الأخطاء وتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي للمطورين. دعم JavaScript وPHP وRuby وPython وNode.js وAndroid وiOS وApex والمزيد من اللغات.

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