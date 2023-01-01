Heroku عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) تدعم العديد من لغات البرمجة. تعد Heroku واحدة من أولى المنصات السحابية، وقد تم تطويرها منذ يونيو 2007، عندما كانت تدعم لغة البرمجة Ruby فقط، ولكنها تدعم الآن Java وNode.js وScala وClojure وPython وPHP وGo. لهذا السبب، يُقال إن Heroku عبارة عن منصة متعددة اللغات لأنها تحتوي على ميزات للمطور لإنشاء التطبيقات وتشغيلها وتوسيع نطاقها بطريقة مماثلة عبر معظم اللغات. تم شراء Heroku بواسطة Salesforce.com في عام 2010 مقابل 212 مليون دولار.

الموقع الإلكتروني: heroku.com

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