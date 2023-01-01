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الموقع الإلكتروني: heroku.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Heroku على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Heroku عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) تدعم العديد من لغات البرمجة. تعد Heroku واحدة من أولى المنصات السحابية، وقد تم تطويرها منذ يونيو 2007، عندما كانت تدعم لغة البرمجة Ruby فقط، ولكنها تدعم الآن Java وNode.js وScala وClojure وPython وPHP وGo. لهذا السبب، يُقال إن Heroku عبارة عن منصة متعددة اللغات لأنها تحتوي على ميزات للمطور لإنشاء التطبيقات وتشغيلها وتوسيع نطاقها بطريقة مماثلة عبر معظم اللغات. تم شراء Heroku بواسطة Salesforce.com في عام 2010 مقابل 212 مليون دولار.

الموقع الإلكتروني: heroku.com

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