قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

NodeChef Cloud عبارة عن نظام أساسي كخدمة (PaaS) لنشر وتشغيل تطبيقات Node.js وPython وElixir وPHP وGo وRuby وJava و.Net Core الأصلية عبر حاويات docker وkubernetes.

الموقع الإلكتروني: nodechef.com

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