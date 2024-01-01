NodeChef

NodeChef

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الموقع الإلكتروني: nodechef.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NodeChef على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

NodeChef Cloud عبارة عن نظام أساسي كخدمة (PaaS) لنشر وتشغيل تطبيقات Node.js وPython وElixir وPHP وGo وRuby وJava و.Net Core الأصلية عبر حاويات docker وkubernetes.
الفئات:
Software Development
برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS).

الموقع الإلكتروني: nodechef.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NodeChef. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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