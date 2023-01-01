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tlk.io

tlk.io

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الموقع الإلكتروني: tlk.io

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء صندوق دردشة عبر الإنترنت أو الانضمام إليه بسهولة في ثوانٍ! Tlk.io هي طريقة سريعة وسهلة لاستضافة صندوق دردشة عبر الإنترنت أو الانضمام إليه. أنشئ على الفور مربع دردشة باسم مخصص وعنوان URL لمشاركته مع أصدقائك وزملائك في العمل والموظفين وأفراد العائلة. ما عليك سوى كتابة اسم مربع الدردشة والنقر فوق "انتقال"، الأمر بهذه السهولة!

الموقع الإلكتروني: tlk.io

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