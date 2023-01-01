IRL هو المكان المناسب للمراسلة الاجتماعية! اتبع أصدقائك، وانضم إلى المجموعات التي ترتبط بها، وقم بالدردشة! IRL يشحن حياتك الاجتماعية بشكل فائق! يعد IRL واحدًا من أفضل التطبيقات الاجتماعية، ويمكن الوصول إليه من خلال جميع أجهزتك. الأصدقاء - اتبع جميع أصدقائك على IRL! قم بالدردشة معهم وشاهد الأحداث التي تهمهم. استخدمها لاكتشاف ما قد فاتك والتخطيط لشيء ما لتفعله! المجموعات - قم بإنشاء مجموعات حول اهتماماتك واكتشف الأشخاص الذين لديهم نفس اهتماماتك. قم بتكوين صداقات جديدة، أو اقترب من شخص تعرفه بالفعل. يمكن أن تكون المجموعات عامة أو خاصة، وعليك أن تقرر من ينضم. الأحداث - تتم إضافة الأحداث التي تنشئها وتنضم إليها إلى تقويم IRL الخاص بك حتى تتمكن من إدارة أيامك المزدحمة. قم بإنشاء أحداث ودعوة مجموعاتك، وتسهيل التخطيط للأندية والأنشطة! حفلات أعياد الميلاد على IRL دائمًا ما تكون أكثر متعة. الدردشة - الدردشة في المجموعات والأحداث، وإنشاء استطلاعات الرأي، وإرسال صور متحركة! قم بالدردشة مع الأندية أو الأصدقاء أو المجموعات المدرسية أو العائلة. قم بالدردشة مع 2، أو كن جزءًا من محادثة عالمية! الدردشة أكثر معًا. اكتشف لماذا أطلقت شركة Apple اسم "المفضل لدينا" على وسائل التواصل الاجتماعي وقم بترقية حياتك اليوم ;)

الموقع الإلكتروني: irl.com

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