WebCatalog
Tellonym

Tellonym

tellonym.me

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tellonym على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Tellonym هي طريقة بسيطة لتشعر بالقرب من أصدقائك. تعرف على المزيد عنهم، واطلع على ما يتحدثون عنه واستمع أخيرًا إلى آرائهم الصادقة. كيف يعمل؟ 1.) شارك رابط ملفك الشخصي مع الأصدقاء 2.) تلقي مئات الرسائل المجهولة الصادقة (الأخبار) 3.) أنشئ إجابات على ملفك الشخصي وشاركها مع الأصدقاء 4.) اتبع أصدقائك وانضم إلى المحادثة أصدقائك موجودون هنا بالفعل. نضم الان!

الموقع الإلكتروني: info.tellonym.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tellonym. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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