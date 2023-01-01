الطريقة السهلة للانضمام إلى مغامرات أصدقائك. خطط المشاركة. ابقى على اتصال. اكتشف كولوفينج. Mapmelon هو تطبيق يمكنك من خلاله الحفاظ على تواصلك مع الأشخاص الذين تعرفهم بالفعل. هدفنا الرئيسي هو مساعدة المستخدمين على التحديث بشأن مواقع أصدقائهم وتكويناتهم حتى يتمكنوا من مشاركة المزيد من اللحظات واكتشاف العالم معًا.

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