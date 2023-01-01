WebCatalog
Mapmelon

Mapmelon

mapmelon.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mapmelon على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الطريقة السهلة للانضمام إلى مغامرات أصدقائك. خطط المشاركة. ابقى على اتصال. اكتشف كولوفينج. Mapmelon هو تطبيق يمكنك من خلاله الحفاظ على تواصلك مع الأشخاص الذين تعرفهم بالفعل. هدفنا الرئيسي هو مساعدة المستخدمين على التحديث بشأن مواقع أصدقائهم وتكويناتهم حتى يتمكنوا من مشاركة المزيد من اللحظات واكتشاف العالم معًا.

الموقع الإلكتروني: mapmelon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mapmelon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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