برنامج إدارة الفصل رقم 1 لمدارس الجمباز والتشجيع والسباحة. إدارة الفصول الدراسية والمعسكرات والدروس الخصوصية وحفلات أعياد الميلاد والأحداث والطلاب والموظفين والإعفاءات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمزيد.

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