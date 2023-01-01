Jackrabbit Class هو برنامج إدارة الفصول الأكثر استجابة وموثوقية وقوة في الصناعة للجمباز والرقص والسباحة والهتاف والموسيقى ورعاية الأطفال.

الموقع الإلكتروني: jackrabbitclass.com

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