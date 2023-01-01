Recovery Database Network

RDN هو برنامج الاسترداد الأول والأكثر موثوقية والأكثر ثقة في صناعة الاسترداد. توفر RDN حلولاً برمجية للمالكين والمقرضين ووكلاء الشحن. تقوم RDN بربط المقرضين والاتحادات الائتمانية ووكلاء الشحن مع كل شركة تعمل في مجال الاسترداد.

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