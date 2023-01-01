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Recovery Database Network

Recovery Database Network

recoverydatabase.net

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Recovery Database Network على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

RDN هو برنامج الاسترداد الأول والأكثر موثوقية والأكثر ثقة في صناعة الاسترداد. توفر RDN حلولاً برمجية للمالكين والمقرضين ووكلاء الشحن. تقوم RDN بربط المقرضين والاتحادات الائتمانية ووكلاء الشحن مع كل شركة تعمل في مجال الاسترداد.

الموقع الإلكتروني: recoverydatabase.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Recovery Database Network. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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