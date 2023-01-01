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DVSport 360

DVSport 360

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الموقع الإلكتروني: dvsport360.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DVSport 360 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DVSport 360 هي منصة برمجية رائدة لتقديم المحتوى وإدارته بين المدربين والمكاتب الأمامية واللاعبين. توفر منصة 360 حلولاً لجميع المستويات، بدءًا من المستخدم الفردي وحتى المستوى المهني.

الموقع الإلكتروني: dvsport360.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DVSport 360. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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