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RepTrak

RepTrak

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: reptrak.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RepTrak على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

RepTrak هو النظام الأساسي البرمجي الوحيد الذي يوفر رؤية 360 درجة للمشهد الديناميكي لسمعة علامتك التجارية - الفريدة لشركتك - من خلال إحاطة مدير العمليات التنفيذي وقادة الاتصالات بالرؤى المهمة. فهو يوفر لوحة معلومات شاملة ومتكاملة تسمح للقادة بقياس ومراقبة وإدارة الطريقة التي يُنظر بها إلى شركتك.

الفئات:

Business
برامج العلاقات العامة الأخرى

الموقع الإلكتروني: reptrak.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RepTrak. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Rolli

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Press Kite

Press Kite

presskite.com

ClipSource

ClipSource

clipsource.com

Whitefriar

Whitefriar

whitefriar.com

Linkby

Linkby

linkby.com

PressKitHero

PressKitHero

presskithero.com

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

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Qwoted

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