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Rolli

Rolli

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: rolliapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rolli على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أصدرت Rolli غرفة الأخبار كخدمة™ الأولى والوحيدة، والتي تعمل على تمكين الصحفيين بأدوات متطورة للحصول على خبراء معتمدين وأحداث إخبارية.

الفئات:

Productivity
برامج العلاقات العامة الأخرى

الموقع الإلكتروني: rolliapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rolli. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Press Kite

Press Kite

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ClipSource

ClipSource

clipsource.com

Whitefriar

Whitefriar

whitefriar.com

Linkby

Linkby

linkby.com

PressKitHero

PressKitHero

presskithero.com

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

Qwoted

Qwoted

qwoted.com

OnFrontiers

OnFrontiers

onfrontiers.com

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