Google News

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أخبار Google هي خدمة تجميع أخبار تم تطويرها بواسطة Google. ويقدم تدفقًا مستمرًا للمقالات المنظمة من آلاف الناشرين والمجلات. تتوفر أخبار Google كتطبيق على أنظمة Android وiOS والويب. أصدرت جوجل نسخة تجريبية في سبتمبر 2002 والتطبيق الرسمي في يناير 2006. تم تطوير الفكرة الأولية بواسطة كريشنا بهارات. وقد تم وصف الخدمة بأنها أكبر مجمع للأخبار في العالم.

الموقع الإلكتروني: news.google.com

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