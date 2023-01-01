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Google News

Google News

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الموقع الإلكتروني: news.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google News على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أخبار Google هي خدمة تجميع أخبار تم تطويرها بواسطة Google. ويقدم تدفقًا مستمرًا للمقالات المنظمة من آلاف الناشرين والمجلات. تتوفر أخبار Google كتطبيق على أنظمة Android وiOS والويب. أصدرت جوجل نسخة تجريبية في سبتمبر 2002 والتطبيق الرسمي في يناير 2006. تم تطوير الفكرة الأولية بواسطة كريشنا بهارات. وقد تم وصف الخدمة بأنها أكبر مجمع للأخبار في العالم.

الموقع الإلكتروني: news.google.com

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