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Flipboard

Flipboard

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الموقع الإلكتروني: flipboard.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flipboard على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Flipboard هي شركة لتجميع الأخبار والشبكات الاجتماعية ومقرها في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في نيويورك وفانكوفر وبكين. تم إصدار برنامجها، المعروف أيضًا باسم Flipboard، لأول مرة في يوليو 2010. وهو يجمع المحتوى من وسائل التواصل الاجتماعي وخلاصات الأخبار ومواقع مشاركة الصور ومواقع الويب الأخرى، ويقدمه في تنسيق مجلة، ويسمح للمستخدمين "بالتنقل" عبر المقالات والصور ومقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها. يمكن للقراء أيضًا حفظ القصص في مجلات Flipboard. اعتبارًا من مارس 2016، تدعي الشركة أن هناك 28 مليون مجلة أنشأها المستخدمون على Flipboard. يمكن الوصول إلى الخدمة عبر متصفح الويب، أو من خلال تطبيق Flipboard لنظامي التشغيل Microsoft Windows وmacOS، وعبر تطبيقات الهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid. برنامج العميل متاح مجانًا ومترجم إلى 21 لغة.

الموقع الإلكتروني: flipboard.com

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