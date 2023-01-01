يوتيوب كيدز هو تطبيق فيديو أمريكي للأطفال تم تطويره بواسطة يوتيوب، وهي شركة تابعة لشركة جوجل. يوفر التطبيق نسخة من الخدمة موجهة للأطفال، مع اختيارات منسقة للمحتوى، وميزات الرقابة الأبوية، وتصفية مقاطع الفيديو التي تعتبر غير مناسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا. تم إصدار التطبيق لأول مرة في 15 فبراير 2015 كتطبيق للهواتف المحمولة يعمل بنظامي التشغيل Android وiOS، ومنذ ذلك الحين تم إصدار التطبيق لأجهزة التلفاز الذكية من LG وSamsung وSony، بالإضافة إلى تلفزيون Android. اعتبارًا من سبتمبر 2019، أصبح التطبيق متاحًا في 69 دولة، بما في ذلك هونج كونج وماكاو ومقاطعة واحدة. أطلق يوتيوب إصدارًا على الويب من يوتيوب كيدز في 30 أغسطس 2019. وقد واجه يوتيوب كيدز انتقادات من مجموعات المناصرة، لا سيما الحملة من أجل طفولة خالية من الإعلانات التجارية، بسبب المخاوف المحيطة باستخدام التطبيق للإعلانات التجارية، بالإضافة إلى الاقتراحات الخوارزمية. مقاطع الفيديو التي قد تكون غير مناسبة للجمهور المستهدف للتطبيق. ارتبط التطبيق أيضًا بالجدل الدائر حول مقاطع الفيديو المزعجة و/أو العنيفة التي تصور شخصيات من امتيازات الوسائط الخاصة بالأطفال. دفعت الانتقادات الموجهة إلى مقاطع الفيديو موقع YouTube إلى الإعلان عن أنه سيتخذ إجراءات أكثر صرامة لمراجعة مقاطع الفيديو هذه وتصفيتها عند الإبلاغ عنها من قبل المجتمع، ومنع الوصول إليها من داخل تطبيق YouTube Kids.

الموقع الإلكتروني: youtubekids.com

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