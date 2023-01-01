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Playlister

Playlister

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: playlister.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Playlister على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Get curriculum on all your TVs in 5 minutes Playlister is a presentation app for Kids Ministry that sends content to all your TVs so you can ditch flash drives and computers.

الموقع الإلكتروني: playlister.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Playlister. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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