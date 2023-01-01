يعد إعداد الأطفال للمدرسة هو أسوأ جزء من اليوم. School Morning Routine هو تطبيق يساعدك على إعداد أطفالك دون أي فوضى. حتى تتمكن من الاستمتاع بصباح عائلتك معًا مرة أخرى. لماذا تشعر وكأنك ركضت ماراثونًا بحلول الساعة 9 صباحًا؟ يريد الأطفال أن يفعلوا الشيء الصحيح (حسنًا، في معظم الأوقات). لكنهم ينسون بسهولة ويتشتت انتباههم. لذا، لكي تدفعهم خارج الباب في الوقت المناسب، عليك التذمر والتوبيخ والجدال. حتى يصبح الصباح كله مجرد فوضى جنونية.

الموقع الإلكتروني: schoolmorningroutine.com

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