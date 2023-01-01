وجبات طازجة وصحية من المزرعة يتم إعدادها بواسطة الطهاة ويتم توصيلها إلى باب منزلك وتكون جاهزة في دقائق. معبأ طازجًا للحفاظ على نكهة وتغذية الأطعمة الحقيقية الكاملة.

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