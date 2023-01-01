يتم تسليم النباتات الداخلية والخارجية الطازجة في مزرعة Lively Root إلى عتبة داركم. التزامنا هو تقديم محتوى مذهل ونباتات صحية ومزروعة محليًا ومنتجات صديقة للبيئة لمساعدتك ومساعدة مساحاتك الخضراء على النمو. مساحتك الخضراء في انتظارك!

الموقع الإلكتروني: livelyroot.com

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