WebCatalog
Hayneedle

Hayneedle

hayneedle.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hayneedle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسوق Hayneedle لجميع احتياجات التأثيث المنزلي الداخلي والخارجي. اعثر على الأثاث والديكور المثالي الذي يعكس أسلوبك، ويلهم مساحتك، ويجعل المنزل المكان الذي تحبه أكثر. استكشف تصميمات غرفنا والمظهر المنسق للحصول على النصائح والأفكار والإلهام للمساعدة في إرشادك على طول الطريق.

الموقع الإلكتروني: hayneedle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hayneedle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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