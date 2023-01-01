WebCatalog
Holland & Barrett

Holland & Barrett

hollandandbarrett.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Holland & Barrett على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لجميع الفيتامينات والمكملات الغذائية والتغذية الرياضية والجمال الطبيعي والأطعمة الخالية من الغلوتين والأطعمة النباتية - وأكثر من ذلك بكثير! جديد في نفس اليوم انقر واجمع الآن مباشرة!

الموقع الإلكتروني: hollandandbarrett.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Holland & Barrett. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sprouts

Sprouts

sprouts.com

Decathlon UK

Decathlon UK

decathlon.co.uk

Decathlon Malta

Decathlon Malta

decathlon.mt

Vitacost

Vitacost

vitacost.com

RTÉ Player

RTÉ Player

rte.ie

Muscle & Fitness

Muscle & Fitness

muscleandfitness.com

Savvy Pet Spa

Savvy Pet Spa

savvypetspa.com

Next

Next

next.co.uk

MyFitnessPal

MyFitnessPal

myfitnesspal.com

Nivoda

Nivoda

nivoda.net

PayYourRent

PayYourRent

payyourrent.com

Catch

Catch

catch.com.au

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية