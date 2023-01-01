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Sprouts

Sprouts

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الموقع الإلكتروني: sprouts.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sprouts على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سوق المزارعين براعم تقدم متاجر البقالة في منطقتنا الآلاف من الأطعمة الطبيعية والعضوية والخالية من الغلوتين. اكتشف المنتجات الطازجة واللحوم والفيتامينات والمكملات الغذائية والمزيد.

الموقع الإلكتروني: sprouts.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sprouts. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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