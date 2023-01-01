يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sprouts على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

سوق المزارعين براعم تقدم متاجر البقالة في منطقتنا الآلاف من الأطعمة الطبيعية والعضوية والخالية من الغلوتين. اكتشف المنتجات الطازجة واللحوم والفيتامينات والمكملات الغذائية والمزيد.

الموقع الإلكتروني: sprouts.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sprouts. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.