لا يوجد متجر يقوم بأكثر من متجر H-E-B الخاص بك، حيث ستجد توفيرًا في المنتجات التي تحبها، دون التنازل عن الراحة أو الجودة أو الاختيار. الرصيف مجانا! شركة بقالة H-E-B، LP، هي سلسلة سوبر ماركت أمريكية مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في سان أنطونيو، تكساس، مع أكثر من 340 متجرًا في جميع أنحاء ولاية تكساس الأمريكية، وكذلك في شمال شرق المكسيك. تدير الشركة أيضًا السوق المركزي، وهو متجر تجزئة راقي للأغذية العضوية والفاخرة.

الموقع الإلكتروني: heb.com

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