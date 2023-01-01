WebCatalog
H-E-B

H-E-B

heb.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من H-E-B على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لا يوجد متجر يقوم بأكثر من متجر H-E-B الخاص بك، حيث ستجد توفيرًا في المنتجات التي تحبها، دون التنازل عن الراحة أو الجودة أو الاختيار. الرصيف مجانا! شركة بقالة H-E-B، LP، هي سلسلة سوبر ماركت أمريكية مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في سان أنطونيو، تكساس، مع أكثر من 340 متجرًا في جميع أنحاء ولاية تكساس الأمريكية، وكذلك في شمال شرق المكسيك. تدير الشركة أيضًا السوق المركزي، وهو متجر تجزئة راقي للأغذية العضوية والفاخرة.

الموقع الإلكتروني: heb.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ H-E-B. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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