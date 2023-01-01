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Ancestry.com LLC هي شركة خاصة عبر الإنترنت مقرها في ليهي، يوتا. هي أكبر شركة أنساب ربحية في العالم، وهي تدير شبكة من سجلات الأنساب والسجلات التاريخية ومواقع الأنساب الجينية ذات الصلة.

الموقع الإلكتروني: ancestry.com

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