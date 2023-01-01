يقدم موقع GEDmatch موقعًا مجانيًا للحمض النووي مصممًا لأبحاث علم الأنساب الجيني. من خلال قاعدة بيانات عالمية لبيانات الحمض النووي الجسمي والفائدة التي لا مثيل لها، نجعل هذه البيانات متاحة وفعالة.

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