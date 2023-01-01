Visma هي شركة خاصة مقرها في أوسلو، النرويج. وتعود ملكية أغلبية الشركة لشركة Hg، وهي شركة أسهم خاصة. تمتلك إدارة Visma 6.6% من الشركة. توفر الشركة برامج الأعمال والتطوير والاستشارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

الموقع الإلكتروني: visma.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Visma Online. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.