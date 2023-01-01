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Apptio

Apptio

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الموقع الإلكتروني: apptio.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apptio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Apptio هي شركة مقرها بلفيو، واشنطن تأسست في عام 2007 وتقوم بتطوير برامج إدارة الأعمال التكنولوجية كخدمة (SaaS) التطبيقات. تم تصميم تطبيقات Apptio Enterprise لتقييم تكلفة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإبلاغها لأغراض التخطيط ووضع الميزانية والتنبؤ. توفر خدمات Apptio أدوات لمديري تكنولوجيا المعلومات لإدارة تخزين أقسام التكنولوجيا والتطبيقات واستخدام الطاقة والأمن السيبراني والتزامات إعداد التقارير. في عام 2009، كانت الشركة أول استثمار لشركة رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون Andreessen Horowitz. لدى الشركة ما يقرب من 550 عميلًا من مختلف الأحجام. في 11 نوفمبر 2018، تم الإعلان عن استحواذ شركة الأسهم الخاصة Vista Equity Partners على Apptio مقابل 1.9 مليار دولار.

الموقع الإلكتروني: apptio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apptio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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