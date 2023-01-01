Apptio هي شركة مقرها بلفيو، واشنطن تأسست في عام 2007 وتقوم بتطوير برامج إدارة الأعمال التكنولوجية كخدمة (SaaS) التطبيقات. تم تصميم تطبيقات Apptio Enterprise لتقييم تكلفة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإبلاغها لأغراض التخطيط ووضع الميزانية والتنبؤ. توفر خدمات Apptio أدوات لمديري تكنولوجيا المعلومات لإدارة تخزين أقسام التكنولوجيا والتطبيقات واستخدام الطاقة والأمن السيبراني والتزامات إعداد التقارير. في عام 2009، كانت الشركة أول استثمار لشركة رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون Andreessen Horowitz. لدى الشركة ما يقرب من 550 عميلًا من مختلف الأحجام. في 11 نوفمبر 2018، تم الإعلان عن استحواذ شركة الأسهم الخاصة Vista Equity Partners على Apptio مقابل 1.9 مليار دولار.

الموقع الإلكتروني: apptio.com

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