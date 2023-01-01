يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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Expensify هي شركة برمجيات تعمل على تطوير نظام إدارة النفقات للاستخدام الشخصي والتجاري. تدير شركة Expensify أيضًا ذراع تمويل المشاريع المعروف باسم Expensify Ventures.

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