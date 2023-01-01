WebCatalog
Corpay One

Corpay One

app.corpayone.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Corpay One على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد Corpay One أحد الحلول الرائدة لدفع الفواتير للشركات الصغيرة. تصور دفع فاتورة البنك الذي تتعامل معه - فقط بطريقة أكثر ذكاءً. يمكنك إنشاء سير عمل مخصص لمسك الدفاتر والموافقة يناسب فريقك. هذه منصة سهلة الاستخدام، مصممة لتوفير الوقت والمال ومساعدتك على التركيز على ما يهم. بالنسبة للمحاسبين ومحاسبي الحسابات، تعمل منصة Corpay One's Advisors على أتمتة خدمات محاسبة العملاء. ابدأ اليوم - مجانًا!

الموقع الإلكتروني: corpayone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Corpay One. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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