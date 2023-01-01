أصبحت إدارة بيانات المبيعات الرقمية أكثر بساطة. تم إنشاء برنامج Dext Commerce لأتمتة المحاسبة لمحاسبي الحسابات والشركات، وهو يوفر البيانات والرؤى والأدوات اللازمة للشركات لتزدهر.

الموقع الإلكتروني: dext.com

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