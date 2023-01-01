الوصول إلى بيانات المحاسبة التجارية ومراقبتها وإدارتها. التدفق النقدي هو العنصر الأكثر أهمية في الصحة المالية للشركة. نحن نجعل الحصول على المعرفة المالية والتحكم أمرًا سهلاً من خلال مجموعة كاملة من حلول البيانات المحاسبية للبنوك والمقرضين وشركات التكنولوجيا المالية والمحاسبين والشركات الصغيرة.

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