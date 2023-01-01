Khatapana هي عبارة عن منصة للتكنولوجيا المالية مصممة لمساعدة الأسر النيبالية على إدارة معاملاتها المالية وتحسين معرفتها المالية. يمكن للأفراد والشركات الصغيرة تتبع تدفق أموالهم، إلى الداخل والخارج، مجانًا. يمكن لـ Khatapana مساعدتك في إدارة شؤونك المالية بطريقة بسيطة وفعالة وفعالة.

الموقع الإلكتروني: khatapana.com

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