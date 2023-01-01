WebCatalog
Khatapana

Khatapana

khatapana.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Khatapana على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Khatapana هي عبارة عن منصة للتكنولوجيا المالية مصممة لمساعدة الأسر النيبالية على إدارة معاملاتها المالية وتحسين معرفتها المالية. يمكن للأفراد والشركات الصغيرة تتبع تدفق أموالهم، إلى الداخل والخارج، مجانًا. يمكن لـ Khatapana مساعدتك في إدارة شؤونك المالية بطريقة بسيطة وفعالة وفعالة.

الموقع الإلكتروني: khatapana.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Khatapana. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

InvoiceBerry

InvoiceBerry

invoiceberry.com

ClickTime

ClickTime

clicktime.com

officio.work

officio.work

officio.work

Monarch

Monarch

monarchmoney.com

Hatch

Hatch

usehatchapp.com

Handdy

Handdy

handdy.com

C2FO

C2FO

c2fo.com

Tilvin

Tilvin

tilvin.com

TimeKeeper

TimeKeeper

timekeeper.co.uk

Azibo

Azibo

azibo.com

NerdWallet

NerdWallet

nerdwallet.com

Forwardly

Forwardly

forwardai.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية