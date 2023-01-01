Tilvin هي أداة بسيطة وذكية لإدارة المشاريع. طريقة سهلة وقوية لإدارة مشروعك. منصة إدارة المشاريع المستندة إلى السحابة لجعل المشروع سريعًا وسهلاً وفعالاً. واجهة سهلة الاستخدام ستساعد على إدارة المشاريع بسهولة.

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