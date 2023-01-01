WebCatalog
Tilvin

Tilvin

tilvin.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tilvin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Tilvin هي أداة بسيطة وذكية لإدارة المشاريع. طريقة سهلة وقوية لإدارة مشروعك. منصة إدارة المشاريع المستندة إلى السحابة لجعل المشروع سريعًا وسهلاً وفعالاً. واجهة سهلة الاستخدام ستساعد على إدارة المشاريع بسهولة.

الموقع الإلكتروني: tilvin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tilvin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

eSUB

eSUB

esub.com

Viewpath

Viewpath

viewpath.com

Goodhues.ai

Goodhues.ai

goodhues.ai

Breeze

Breeze

breeze.pm

Flowpot

Flowpot

flowpot.com

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

nTask

nTask

ntaskmanager.com

RisePath Projects

RisePath Projects

plancentral.com

Synergy

Synergy

totalsynergy.com

Teamhood

Teamhood

teamhood.com

Projecturf

Projecturf

projecturf.com

Donorfy

Donorfy

donorfy.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية