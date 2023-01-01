WebCatalog
Reckon Hosted

Reckon Hosted

hosted.reckon.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Reckon Hosted على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج محاسبة عبر الإنترنت سهل وبأسعار معقولة للشركات الصغيرة. بدءًا من تتبع الفواتير وحتى دفع رواتب الموظفين لتظل متحكمًا في التدفق النقدي - ستتم تغطيتك بمبلغ يبدأ من 8 دولارات شهريًا. نظام تسعير ذكي لا يمكن لمنافسينا مطابقته! أنت تختار وتدفع فقط مقابل الميزات التي تحتاجها - مما يوفر لك المال. كما أنه سهل الاستخدام مع واجهة بديهية، مما يجعل من السهل إدارة شؤونك المالية اليومية. معتمد من ATO ومتوافق مع STP.

الموقع الإلكتروني: hosted.reckon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Reckon Hosted. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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