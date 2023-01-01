خوادم سحابية تبدأ من 3.49 يورو. القليل من المال يمنحك الكثير من السحابة. يُسهل نموذج الفوترة المرن والواجهة الذكية لدينا استخدام خوادمنا السحابية لتلبية جميع احتياجات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: hetzner.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hetzner Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.