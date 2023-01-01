Snapshot عبارة عن منصة حوكمة لا مركزية تسهل إنشاء المقترحات والتصويت عليها - كل ذلك دون إنفاق ثروة على رسوم الغاز! بالإضافة إلى ذلك، يدعم نظامنا المرن أنواع واستراتيجيات التصويت المختلفة، حتى تتمكن من تخصيص عملية التصويت وفقًا لاحتياجاتك.

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